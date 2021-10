Landesparteitag der FDP in Losheim : Warum die Saar-FDP bei der Landtagswahl Arbeiter umwerben will

Foto: Ruppenthal

Losheim am See Landeschef Oliver Luksic bleibt im Amt. Auf dem Landesparteitag der FDP formulierte Luksic heute klare Ziele für die anstehende Landtagswahl und äußerte sich außerdem zu den Voraussetzungen für eine potentielle Ampel-Koalition auf Bundesebene.

Bei den Erstwählern die Nummer eins, im Saarland ein sattes Plus bei Erst- und Zweistimmen und in diesem Jahr schon 230 neue Mitglieder: Bei der FDP im Saarland läuft es derzeit. Diesen Schwung aus der Bundestagswahl wollen die Freien Demokraten mit in den Landtagswahlkampf nehmen.

„Wir wollen acht Prozent erreichen und sind bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Veränderung ist dringend notwendig“, sagte der Landesvorsitzende Oliver Luksic (42), der beim Parteitag am Sonntag in der Eisenbahnhalle in Losheim am See mit 145 der 165 Delegiertenstimmen (89 Prozent) im Amt bestätigt wurde. Viele Saarländer seien unzufrieden mit der großen Koalition, Grüne und Linke seien aber keine Alternative, die AfD sowieso nicht.

Das starke Ergebnis der Saar-FDP bei der Bundestagswahl von 11,5 Prozent will Luksic nicht nur mit dem Sondereffekt der diesmal nicht zugelassenen Grünen erklären. Dass die FDP den bundesweit größten Zuwachs im Kreis Saarlouis verzeichnet habe, liege daran, dass die FDP „ein hervorragendes Angebot für Facharbeiter bei Dillinger Hütte und Ford“ gemacht habe. „Facharbeiter im Saarland setzen Hoffnungen auf die FDP“, sagte Luksic und deutete an, dass dies auch im Landtagswahlkampf ein Schwerpunkt sein werde.

Überzeugen will die FDP die Facharbeiter vor allem mit ihrer Industriepolitik. Luksic warnte vor immer neuen Klimazielen, die etwa die Stahlindustrie vor „unlösbare Aufgaben“ stelle. Im Fahrzeugbau setze die Politik einseitig auf die batteriegetriebene Elektromobilität, das sei ökologisch fragwürdig. Die Verschärfung der Flottengrenzwerte auf EU-Ebene mit deutscher Unterstützung bringe jetzt das Saarlouiser Ford-Werk in Gefahr.

Zentrales Thema bei der Landtagswahl werde die wirtschaftliche Entwicklung, hier sei das Saarland abgekoppelt vom Bundestrend. Mittelständische Unternehmen vermissten vernünftige Rahmenbedingungen. So werde das Tariftreuegesetz dazu führen, dass viele Firmen sich nicht mehr um öffentliche Aufträge bewerben können. Die Gewerbesteuer sei höher als in anderen Bundesländern, die Bürokratie besonders stark ausgeprägt.

Großen Handlungsbedarf sieht die FDP auch in der Bildungspolitik. Der digitale Unterricht funktioniere überhaupt nicht, sagte Luksic. Die FDP will mit der Forderung nach einer Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium in den Wahlkampf ziehen. „Es ist nicht gut, dass wir hier eine Insellösung haben“, sagte Luksic. In der Hochschulpolitik forderte er einen stärkeren Fokus auf die Ausbildung von Ingenieuren und Informatikern.

