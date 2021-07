Landeswahlausschuss : Landesliste der Saar-Grünen nicht zugelassen – Bundeswahlausschuss muss entscheiden

Update Saarbrücken Der Landeswahlausschuss lehnt die Liste mit Jeanne Dillschneider an der Spitze ab. Die Landeswahlleiterin begründete dies mit einem „eklatanten Verstoß gegen die Demokratie“. Nun hoffen die Grünen noch auf den Bundeswahlausschuss.

Die Grünen im Saarland können bei der Bundestagswahl am 26. September voraussichtlich nicht mit der Zweitstimme gewählt werden. Der Landeswahlausschuss hat die Landesliste mit Jeanne Dillschneider als Spitzenkandidatin am Freitag nach fast vier Stunden Debatte nicht zugelassen. Die kommissarische Landesgeschäftsführerin Nadja Doberstein kündigte am Freitag allerdings an, gegen diese Entscheidung Beschwerde einzulegen, und äußerte die Erwartung, dass diese Erfolg haben werde. Über die Beschwerde muss nach dem Bundeswahlgesetz am kommenden Donnerstag (52 Tage vor der Wahl) der Bundeswahlausschuss entscheiden.