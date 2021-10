Landeskonferenz in Püttlingen : Saar-Jusos eröffnen Landtagswahlkampf für SPD – Das sind ihre Forderungen

Juso-Vorsitzende Kira Braun Foto: Jusos Saar

Püttlingen Die Saar-Jusos haben am Samstag bei der Landeskonferenz in Püttlingen den Wahlkampf für die Landtagswahl 2022 eröffnet. Was sie geplant haben.

Mit kräftigem Rückenwind seit der Bundestagswahl, bei der die SPD erstmals stärkste Kraft in allen 52 saarländischen Städten und Gemeinden wurde, haben die Saar-Jusos am Samstag ihren Wahlkampf für die Landtagswahl im März 2022 eröffnet.

Ziel ist es, wie Juso-Landeschefin Kira Braun bei der Juso-Landeskonferenz in Püttlingen sagte, im nächsten Jahr für eine SPD-geführte Regierung mit Anke Rehlinger als Ministerpräsidentin zu sorgen, wobei sich die Frage einer Koalitionspräferenz ob Fortführung der Groko oder eine andere Konstellation derzeit nicht stelle. Da bleibe die Entwicklung der noch vorzulegenden Wahlprogramme der anderen teils zerstrittenen Parteien abzuwarten.

Wahlalter 16 wollen die Saar-Jusos aber auf jeden Fall zur Koalitionsvoraussetzung machen, betonte Braun: „In elf von 16 Bundesländern gibt es Wahlalter 16 schon.“

Unter dem Motto „saarstark für unsere Zukunft!“ steht das Elf-Punkte-Jugendwahlprogramm der Jusos, das den 105 Delegierten zur Beschlussfassung vorlag. Darin fordert die SPD-Nachwuchsorganisation neben der Herabsetzung des Wahlalters unter anderem ein 365 Euro-Jahresticket für den gesamten öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Land, einen Masterplan Photovoltaik für besseren Klimaschutz mit verpflichtenden Solardächern auf allen öffentlichen Gebäuden, mehr bezahlbaren Wohnraum mit 5000 neuen Sozialwohnungen, W-Lan für alle, Gebührenfreiheit von der Kita bis zum Master oder Meister, mehr Jugendbeteiligung in der Politik sowie verstärkte Maßnahmen gegen die wachsende Armut, von der jedes fünfte Kind im Saarland betroffen sei.

Dem jetzigen Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) hielt die Juso-Chefin vor, „das Corona-Pferd totgeritten“ zu haben. Vor lauter Verschärfungen und Regelungen in der Corona-Pandemie habe es der Regierungschef versäumt, vernünftige Sachpolitik zu machen. Den zwei SPD-Ministerinnen im Kabinett, Christine Streichert-Clivot (Bildung) und Anke Rehlinger (Wirtschaft), bescheinigte Kira Braun dagegen ebenso „gute Politik“ gemacht zu haben wie Umweltminister Reinhold Jost (SPD), beim angestrebten Einklang von Ökologie und Ökonomie.

Bei der Listenaufstellung der SPD für die Landtagswahl, über die nächstes Wochenende bei der Saarland-Klausur der Sozialdemokraten erste Vorentscheidungen fallen dürften, streben Braun und nach ihren Angaben „so viele Jusos wie nie zuvor“ an, über gute Listenplätze den Einzug als Abgeordnete ins Landesparlament zu schaffen. „Jünger, weiblicher, profilierter“, hieß dazu schon früher bei den Saar-Jusos die Devise.