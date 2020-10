Massive Kritik am Landesinstitut für Präventives Handeln : SPD-Fraktion stellt Existenz des LPH zur Diskussion

Saarbrücken Die Kritik des Rechnungshofes des Saarlandes am Landesinstitut für Präventives Handeln (LPH) war mehr als deutlich. Das LPH erfülle „seine Aufgaben in weiten Teilen nicht“, teilte der Rechnungshof in seinem Jahresbericht am Donnerstag mit.

„Bis heute ist die Kritik am LPH nicht verstummt“, legte am Freitagmorgen SPD-Vizefraktionschef Magnus Jung (SPD) nach. Das Landesinstitut habe es nicht vermocht, durch „ein transparentes Leistungsportfolio und eine verantwortliche Personalpolitik seine Existenzberechtigung zu untermauern“. Der Vorsitzendes des Sozialausschusses des Landtages geht sogar noch weiter: „Mit der massiven Kritik des Landesrechnungshofes stellt sich jetzt die grundsätzliche Frage, ob das vorhandene Personal beim LPH nicht besser in den Regelbetrieb bei der Polizei und in den Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen re-integriert werden sollte. Durch den Abbau von Doppelstrukturen könnten die bereits bestehenden Präventionsangebote in den Regeleinrichtungen gestärkt werden.“ Mit anderen Worten: Jung stellt zur Diskussion, das LPH zu schließen.