JU-Landesdeligiertentag : Junge Union Saar wählt neuen Vorsitzenden - Warum Tobias Hans nicht dabei ist

Neunkirchen Die Junge Union (JU) Saar wählt heute auf ihrem Landesdelegiertentag in Neunkirchen einen neuen Vorsitzenden. Ex-Ministerpräsident Tobias Hans hat jedoch kurzfristig abgesagt.

Die CDU-Nachwuchsorganisation Junge Union (JU) Saar wählt heute (Samstag 14.00 Uhr) auf ihrem Landesdelegiertentag in Neunkirchen einen neuen Vorsitzenden. Der als Redner auf der Tagesordnung stehende Ex-Ministerpräsident Tobias Hans hat nach Informationen der Saarbrücker Zeitung krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt. Einziger Kandidat für das Amt des neuen JU-Landesvorsitzenden ist der 31 Jahre Regierungsbeamte im Sozialministerium, Frederic Becker aus Saarlouis. Er soll die Nachfolge des bisherigen JU-Chefs Johannes Schäfer (27) antreten, der sich aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung gestellt hat, weil er sich als Richter am Landgericht Saarbrücken und Kommunalpolitiker in Eppelborn zeitlich ausgelastet fühlt, wie er der SZ sagte.