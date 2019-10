Kleiner Parteitag der Landes-CDU : Saar-CDU will Familienmitgliedschaften ermöglichen

Foto: dpa/Oliver Dietze „Wir werden die saarländischen Kommunen in Milliardenhöhe am neuen Bund-Länder-Finanzausgleich ab 2020 beteiligen“, betonte der CDU-Landesvorsitzende, Ministerpräsident Tobias Hans.

Saarbrücken Die Saar-CDU will sich beim Parteitag der Bundes-CDU am 22. und 23. November dafür aussprechen, dass die Partei die Möglichkeit einer Familienmitgliedschaft zu begünstigten Konditionen einführt. Den entsprechenden Antrag mit dem Titel „Die CDU als Mitglieder-, Mitmach- und Volkspartei weiter stärken“ hat der Landesausschuss der Saar-CDU bei seiner Sitzung am Montagabend (21.

Oktober) im Bürgerhaus Dudweiler verabschiedet. Außerdem sollen die digitalen Möglichkeiten stärker für Beratungsformate in der Partei genutzt werden, beschlossen die Delegierten. Der CDU-Mitgliedsausweis solle auch in digitaler Form, als so genannte „Wallet-App“, angeboten werden.