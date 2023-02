Von April bis Oktober 2023 : Saarland lässt Schießanlagen der Polizei modernisieren — Wieder kein Training für Polizisten?

Jeder Polizist muss mindestens einmal im Jahr ein Schießtraining absolvieren. Wegen Corona klappt das nicht bei allen, aber inzwischen hat sich die Lage entspannt. Nun sollen die beiden Schießanlagen erneuert werden.

Das Land lässt für mehrere Millionen die Übungsschießanlagen der Polizei in Merzig und Saarbrücken sanieren. Die Anlage in Merzig wird voraussichtlich von April bis Oktober 2023 saniert, die Einrichtung in Saarbrücken im kommenden Jahr.