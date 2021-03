Debatte um Bistumsreform in Trier : Bischof Ackermann macht bei seiner Reform Tempo

Debatte um Bistumsreform in Trier

Trier/Quierschied Die Laien-Initiative „Kirchengemeinde vor Ort“ lehnt Ende der Sondierungsphase im Juni 2021 wegen Corona-Lage ab und fordert Verlängerung bis Dezember 2022.

Die im Zuge einer Reform im Bistum Trier anvisierten neuen größeren Pfarreien sollen bis spätestens Ende 2025 entstehen. Vorzugsweise sollten sich dazu Pfarreien auf der Ebene der bisher bestehenden 172 Pfarreiengemeinschaften zu neuen Pfarreien zusammenschließen, teilte der Trierer Bischof Stephan Ackermann in einem Schreiben an die Katholikinnen und Katholiken im Bistum Trier mit. Zudem sind 35 pastorale Räume nun verbindlich vorgesehen, in denen über Pfarreigrenzen hinweg zusammengearbeitet werden soll.