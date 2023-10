Lagebild des Verfassungsschutzes Deutlich mehr Reichsbürger im Saarland

Für Innenminister Jost nach wie vor „die größte Gefahr für unsere Demokratie“. Zwar werden etwas weniger Saarländer dem Spektrum zugerechnet als in früheren Jahren; die NPD (30 Mitglieder) befindet sich in einem Erosionsprozess und in der Skindhead-Szene könnte sich nach Erkenntnissen des Nachrichtendienstes wegen fehlenden Nachwuchses eine „Vergreisung“ anbahnen. Doch das Internet potenziere die Möglichkeiten von Propaganda, Rekrutierung und Mobilisierung. Nach der Corona-Pandemie lag der Schwerpunkt der Szene wieder bei den klassischen Themen Asyl und Migration. Das einzige rechtsextremistische Konzert (Heckendalheim) löste die Polizei auf. Die Zahl rechtsextremistischer Straftaten stieg von 207 auf 274, darunter waren 18 Gewalttaten (plus 7), überwiegend (schwere) Körperverletzungen und ein versuchter Mord.