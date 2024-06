Kommt jetzt der Showdown? Nach Streitereien — LAG Pro Ehrenamt will sich auflösen

Die jahrzehntelang als Sprachrohr für die zigtausend Ehrenamtler im Saarland und Projektarbeit aufgetretene Landesarbeitsgemeinschaft LAG Pro Ehrenamt e.V. will sich offenbar auflösen. Die gemeinnützige und in der Vergangenheit vom Land sowie der „Aktion Mensch“ finanziell unterstützte Organisation hat in einer von der Vorsitzenden Brunhilde Collet unterzeichneten Einladung für den 5. Juli eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, bei der es laut Tagesordnung um einen „Beschluss zur Auflösung des Vereins" und „Bestellung der Liquidatoren“ gehen soll. Über die Hintergründe der offensichtlichen Krise des Vereins und Zukunftspläne hat der Vorstand von LAG Pro Ehrenamt um Collet und Schatzmeisterin Gabriele Gandner auf mehrfache schriftliche Anfragen der Saarbrücker Zeitung (SZ) in den vergangenen Tagen hin jegliche Auskünfte verweigert.