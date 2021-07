Streit bei den Linken : Auch die Linke im Saarland bald ohne Wahlliste?

Saarbrücken (red) Nicht nur die Grünen im Saarland befürchten, bei der Bundestagswahl ohne gültige Landesliste dazustehen, „sondern leider auch die Partei die Linke“, erklärte am Freitag Jochen Flackus, parlamentarischer Geschäftsführer der Linksfraktion im Landtag.

Es bestünden nach wie vor „erhebliche Zweifel“ daran, dass die Mitgliederliste, auf deren Grundlage der Linken-Landesvorsitzende Thomas Lutze zur Wahl-Versammlung in Neunkirchen eingeladen hatte, rechtens war. Lutze wurde auf Wahllistenplatz eins für die Bundestagswahl gewählt. Obwohl die Bundespartei die Liste prüfen will, weigere sich Lutze, sie zur Verfügung zu stellen, schreibt Flackus. „Mit Blick auf die knappen gesetzlichen Fristen für die Einreichung der Landesliste versucht er, eine Überprüfung zu verhindern und sich so ein lukratives Bundestagsmandat zu sichern“, argumentiert Flackus.