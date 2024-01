Reformstaatsvertrag geplant Länder wollen Rundfunkanstalten stärken und für Zukunft aufstellen

Doch auch aus den Sendern selbst müsse die Reform vorangetrieben werden, betonte der Medien-Staatssekretär. „Als Saar-Landesregierung haben wir im letzten Jahr schon mit dem SR-Gesetz unsere Hausaufgaben hier im Land gemacht. Und damit auch die bundesweite Entwicklung maßgeblich beeinflusst“, so Bischoff. Mit dem Gesetz habe die Landesregierung das modernste Mediengesetz in Deutschland vorgelegt, dessen Kernpunkte nun in die bundesweite Gesetzgebung einfließen. „Unser Ziel war und ist es, den SR so stark aufstellen, dass er in fünf bis zehn Jahren noch gut funktionieren kann. In dieser Schwerpunktsetzung sehen wir uns mit Blick auf die bundesweiten Entwicklungen voll bestätigt.“