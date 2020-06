Ausbruch in Gütersloh : Länder gegen Besuche aus Corona-Hotspots

Düsseldorf/Saarbrücken Urlaubsregionen weisen nach dem Lockdown Reisende aus Gütersloh ab. Die Reaktion des Saarlandes ist offen.

Nach dem massiven Corona-Ausbruch im Kreis Gütersloh wächst kurz vor Beginn der Sommerreisesaison die Sorge vor einer Verbreitung des Virus auch in anderen Bundesländern. Einige schotten sich daher zunehmend ab. Wie zuvor schon Bayern und Schleswig-Holstein kündigte am Mittwoch auch Niedersachsen ein Beherbergungsverbot für Touristen aus der Region an. Nach einer Telefonkonferenz der Ländergesundheitsminister zeichnete sich aber keine bundesweit einheitliche Regelung ab, wie sie zuvor Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) gefordert hatte. Wie das Saarland nun verfährt, war bis gestern Abend beim Gesundheitsministerium nicht zu erfahren. Hans hatte allerdings schon zuvor gegenüber der SZ klargestellt: „Wenn lokal begrenzte Lockdowns funktionieren sollen, muss klargestellt werden, dass Reisen für betroffene Bewohnerinnen und Bewohner nicht möglich sind.“ Aus Furcht vor einer Ausbreitung des Virus wurden an der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern bereits Urlauber aus der Region Gütersloh abgewiesen. Österreich sprach eine Reisewarnung für Nordrhein-Westfalen aus. NRW-Ministerpräsident Laschet warnte aber davor, Urlauber aus dem Kreis zu stigmatisieren.