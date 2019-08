Ladenöffnungszeiten im Saarland : FDP-Jugend kritisiert heftig strengere Regeln für verkaufsoffene Sonn- und Feiertage

Saarbrücken Das Veto der Mehrheit im saarländischen Landtag zu verkaufsoffenen Feiertagen sowie einer Ausdehnung von Shopping-Sonntagen stößt bei den Jungliberalen (Julis) auf Unverständnis.

„Man kann nur mit einem Kopfschütteln auf die Forderung der Saar-SPD, Ladenöffnungen an Feiertagen zu verbieten, reagieren.“ Das schreibt Julis-Landeschef Julien François Simons am Donnerstag (29. August) auf die Entscheidung im Saar-Landtag vom Vortag. Statt über einen flexiblen Umgang mit Ladenöffnungszeiten zu diskutieren, werde „stattdessen nicht nur krampfhaft an den bisherigen Regelungen festgehalten“. Vielmehr stehe eine Verschärfung der ohnehin schon im Bundesvergleich strengen Gesetze im Raum. Simons halte das Saarland und Bayern in diesem Zusammenhang für Schlusslichter. Denn in der Mehrheit der Bundesländer seien Öffnungszeiten bis Mitternacht möglich.