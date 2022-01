Neue Labordaten : Jetzt über 80 Prozent: Anteil von Omikron im Saarland „sprunghaft gestiegen“

Exklusiv St Ingbert Im Saarland und seinen Nachbarländern dominiert Omikron jetzt das Infektionsgeschehen. Der Anteil sei „sprunghaft gestiegen“, teilt der Laborverbund Bioscientia mit. Man bereite sich jetzt auf „einen Ansturm“ vor.

Omikron entwickelt sich im Saarland zur dominierenden Variante des Coronavirus. Zwischen 80 und 90 Prozent der Neuinfektionen entfallen hier und in den Nachbarländern auf die neue Mutation. Das zeigen die neuesten Daten des Laborverbundes Bioscientia für Südwestdeutschland. Der Omikron-Anteil an den positiven PCR-Tests sei in den vergangenen Tagen „sprunghaft gestiegen“, sagte Bioscientia-Sprecher Hendrik Borucki am Montag unserer Zeitung. Das medizinische Labor von Bioscientia in St. Ingbert bearbeitet die meisten Proben im Saarland.