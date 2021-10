Nach Stiko-Empfehlung : Mehr als 200 000 Saarländer sollen zur Impf-Auffrischung

Saarbrücken Nach der Stiko-Empfehlung zur Drittimpfung kommt auf Saar-Praxen einiges zu. Die sehen sich gerüstet.

Die Saar-Praxen sind nach Einschätzung des Vorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), Gunter Hauptmann, gut auf über 200 000 Corona-Auffrischungsimpfungen vorbereitet, die nach der neuen Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) in den kommenden Monaten im Saarland fällig werden. Hauptmann glaubt auch, dass viele Praxen die Empfehlung bereits jetzt umsetzen – noch bevor sie in wenigen Wochen nach einem Stellungnahmeverfahren offiziell wird. Die Stiko hatte am Donnerstag eine dritte Impfung für alle über 70-Jährigen nach sechs Monaten empfohlen. 172 000 Saarländer gehören dieser Altersgruppe an. Gut 10 000 ältere Saarländer haben die Auffrischung schon erhalten, weil das Land bereits vor der Empfehlung der Stiko mit mobilen Teams in Altenheimen unterwegs war.