Prozess-Auftakt in Kaiserslautern : Menschen aus Heimat des getöteten Polizisten: „Dieser schreckliche Tag wird niemals in Vergessenheit geraten“

Foto: dpa/Harald Tittel 10 Bilder Tödliche Schüsse auf zwei Polizisten in Kusel: Eine Chronik

Am Landgericht hat der Prozess um die mutmaßlichen Polizistenmorde in Kusel begonnen. Die Menschen in Freisen, der Heimat des 29-jährigen Opfers, erwarten eine zügige Rechtsprechung.