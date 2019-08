Sommergespräch : Saar-Bildungsminister (SPD) kritisiert Sparkurs des Ministerpräsidenten (CDU)

Saarbrücken Ulrich Commerçon fordert weiterhin mehr Geld für neue Lehrerstellen. Regierungschef Tobias Hans hatte bereits einen Nachtragshaushalt abgelehnt.

Der saarländische Bildungsminister Ulrich Commerçon (SPD) will sich beim Sommergespräch in der Staatskanzlei am Donnerstag (8. August) um 10 Uhr vom Sparkurs des Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) abgrenzen. Er bleibe bei seiner Forderung nach mehr Lehrerstellen, wurde vorab aus dem Ministerium bekannt.