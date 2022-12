Saarländische Pflegegesellschaft : Kritik an Tätigkeitsverboten für Ungeimpfte in der Pflege

Kritik an Tätigkeitsverboten für Ungeimpfte in der Pflege

Saarbrücken Die Corona-Impfpflicht für Pflegekräfte läuft Ende des Jahres aus. Dennoch gibt es Tätigkeitsverbote. Zu Unrecht, kritisiert ein Fachverband im Saarland und appelliert an Gesundheitsminister Jung.

Angesichts des Auslaufens der Corona-Impfpflicht für Pflegekräfte zum Jahresende hat die Saarländische Pflegegesellschaft (SPG) kürzlich ausgesprochene Tätigkeitsverbote für Ungeimpfte kritisiert. „Dass in dieser Situation für wenige Wochen oder gar Tage Beschäftigungsverbote für das dringend benötigte Pflegepersonal verhängt werden, ist überhaupt nicht nachvollziehbar“, teilte der Vorsitzende der Gesellschaft, Holger Wilhelm, am Mittwoch (7. Dezember) in Saarbrücken mit.