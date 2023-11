„Darf ein Verfassungsrichter sein eigenes Urteil beklatschen?“ Kritik an Peter Müller wegen Beifall bei CDU-Parteitag – SPD hat „Störgefühl“

Bei der CDU Saar verkörpert Ex-Ministerpräsident Peter Müller immer noch die gute alte Zeit der absoluten Mehrheiten. Beim Landesparteitag am Freitagabend in der St. Ingberter Rohrbachhalle wurde er von den rund 300 Delegierten mit frenetischem Applaus begrüßt. Müller, noch bis zum 21. Dezember Richter am Bundesverfassungsgericht, ist Ehrenvorsitzender der Saar-CDU, er nahm in der ersten Stuhlreihe direkt vor der Bühne Platz. Der Auftritt des Gastredners Norbert Röttgen, der mit der Bundesregierung abrechnete, muss dem 68-Jährigen gefallen haben.