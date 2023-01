Kritik an „Flickenteppich“ : Neue Forderung nach Ende der Maskenpflicht in Saar-Zügen

Saarbrücken In Fernzügen könnte die Tragepflicht bald fallen. Der Verband Pro Bahn fordert das auch für den ÖPNV in der Region. Die Saar-CDU will keinen Flickenteppich.

Während im Saarland die Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) weiterhin gilt, halten neun andere Bundesländer nicht mehr daran fest. Jetzt könnte sie auch in Fernzügen und Fernbussen bereits früher fallen als geplant. „Es kann schon sein, dass wir die Maskenpflicht früher abschaffen“, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dem Stern. „Aber ich will mich da nicht auf ein Datum festlegen.“ Wichtig sei, die Lage sehr genau zu beobachten und dann zu bewerten. Derzeit sei es „noch zu früh“. „Wir haben noch volle Kliniken und Ausfall beim Personal.“

Für den Fernverkehr wie etwa ICE und Fernbusse ist der Bund zuständig. Nach geltendem Infektionsschutzgesetz sind hier bis zum 7. April FFP2-Masken vorgeschrieben. Bayern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein hatten die Maskenpflicht in ihren öffentlichen Verkehrsmitteln bereits abgeschafft. Berlin, Brandenburg, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Baden-Württemberg ziehen bis Anfang Februar nach. Für Baden-Württemberg wurde der Schritt zum 31. Januar am Mittwoch bekannt.

Das Saarland hat erst kürzlich die entsprechende Corona-Verordnung verlängert. Sie gilt vorerst bis zum 10. Februar. Auch das Nachbarland Rheinland-Pfalz will weiterhin an der Tragepflicht festhalten. Man halte das aufgrund von aktuell häufig auftretenden Atemwegsinfektionen weiterhin für eine sinnvolle Maßnahme, sagte eine Sprecherin des Mainzer Gesundheitsministeriums.

Der unterschiedliche Umgang mit der Maskenpflicht stößt auf Kritik. „Unterschiedliche Regelungen von einem zum anderen Bundesland sind nicht nachvollziehbar und den Menschen nur schwer zu vermitteln“, sagt Stephan Toscani, Vorsitzender der CDU Saar. „Deshalb bin ich dafür, dass Bund und Länder sich auf ein bundesweit abgestimmtes Vorgehen verständigen.“

Der Kritik schließt sich der hießige Fahrgastverband Pro Bahn an. „Es wäre tatsächlich an der Zeit das zu vereinheitlichen. Und vereinheitlichen heißt in dem Fall eigentlich auch abschaffen“, sagt Martin Mendel, Landesvorsitzender für Rheinland-Pfalz und das Saarland. Während man im Zug nach Frankfurt eine Maske tragen müsse, sei das im Flugzeug dann nicht mehr der Fall. „Es ist ein ganz schlimmer Flickenteppich. Das kann ich niemandem zumuten.“ Für Mendel ist das Festhalten an der Maskenpflicht ohnehin eine parteipolitische Entscheidung. SPD-geführte Länder würden ihrem Parteikollegen Lauterbach nicht in den Rücken fallen wollen. Der Interessensvertreter spricht von „Krieg auf dem Rücken der Fahrgäste“.