AKK im Visier : Meinungsmache? CDU-Parteichefin erntet Sturm der Entrüstung

CDU-Bundeschefin Annegret Kramp-Karrenbauer in der Kritik wegen der von ihr ausgelösten Debatte zu Meinungsmache im Netz. Foto: AP/Markus Schreiber

Saarbrücken Die Saarländerin hat mit ihren Äußerungen auf ein Youtube-Video im Vorfeld der Europawahl heftige Reaktionen hervorgerufen.

Wie sollte künftig mit Meinungsäußerungen im Internet umgegangen werden, insbesondere im Vorfeld zu Wahlen? Dazu hat CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer eine heftige Debatte weit über die eigenen Parteigrenzen hinaus ausgelöst. Mit Blick auf das Thema Meinungsmache fragte sie vor den Parteigremien in Berlin am Montag (27. Mai): „Was sind eigentlich die Regeln aus dem analogen Bereich, und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich?“ Darin erkannten Kritiker, dass die Saarländerin Meinungsäußerungen regulieren wolle, insbesondere was diese im weltweiten Netz im Vorfeld von Wahlen betrifft.

Foto: Matthias Zimmermann

FDP-Chef Christian Lindner kann die Äußerungen Kramp-Karrenbauers nicht nachvollziehen. Er schrieb auf Twitter: „AKK erwägt die Regulierung von Meinungsäußerungen vor Wahlen. Das kann ich kaum glauben. Wir brauchen im Gegenteil mehr offene Debatten, auch in sozialen Medien."

Für die Linke reagierte deren Parlamentarische Geschäftsführer Niema Movassat. Auch er äußerte sich im Internet: „Die Äußerung der CDU-Vorsitzenden AKK (...) ist ein beispielloser Angriff auf die Meinungsfreiheit.“ Er legte ihr sogar den Rücktritt nahe: „70 Jahre Grundgesetz – und die CDU-Chefin legt die Axt an. Die Frau ist keinesfalls weiter tragbar und sollte unverzüglich zurücktreten.“

Noch am Abend reagierte Kramp-Karrenbauer via Kurnachrichtendienst Twitter auf die Kritik: „Es ist absurd, mir zu unterstellen, Meinungsäußerungen regulieren zu wollen. Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut in der Demokratie. Worüber wir aber sprechen müssen, sind Regeln, die im Wahlkampf gelten.“ Wenig später legte sie nach: „Wenn einflussreiche Journalisten oder Youtuber zum Nichtwählen oder gar zur Zerstörung demokratischer Parteien der Mitte aufrufen, ist das eine Frage der politischen Kultur.“