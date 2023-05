Zukunft des Projekts gesichert Krise um LAG Pro Ehrenamt: Stiftung übernimmt „Lernpaten Saar“

In der Krise um die LAG Pro Ehrenamt wird die Stiftung Bürgerengagement Saar die alleinige Trägerschaft für das Projekt "Lernpaten Saar" übernehmen. Dies hat der Stiftungsrat an diesem Dienstag einstimmig beschlossen und ist damit einem Vorschlag des Vorstandes gefolgt, teilte die Stiftung mit. Bisher wurde das Projekt gemeinschaftlich von der Stiftung und der LAG Pro Ehrenamt getragen. Die LAG Pro Ehrenamt war in den vergangenen Monaten in die Krise geraten - was Sorgen um das Projekt „Lernpaten“ nach sich zog.