Kriminalstatistik Zahl der Straftaten im Saarland gestiegen – aber auch die Aufklärungsquote

Bereits vorab hatte der Anteil nicht-deutscher Tatverdächtiger für Diskussionen in der Saar-Politik gesorgt (wir berichteten). Rechnet man aus allen 2023 registrierten, 72 155 Delikten die ausländerrechtlichen Verstöße heraus, sind es 68 139 Straftaten – ein Plus von 4,5 Prozent statt 5,9 Prozent im Vergleich zum Jahr 2022. So oder so liegt die Kriminalitätsentwicklung 2023 unter dem Vor-Corona-Niveau, wurden 2019 doch 74 720 Straftaten registriert.