„Besorgt, aber nicht verwundert“ Kriminalität an Bahnhöfen im Saarland geht hoch – was hinter den Zahlen steckt

Jeden zweiten Tag ein Gewaltdelikt, jeden Tag anderthalb Eigentumsdelikte: Das war im vergangenen Jahr der Durchschnitt am Saarbrücker Hauptbahnhof, mit täglich 25 000 Reisenden der größte Bahnhof des Saarlandes. An allen saarländischen Bahnhöfen und in den Zügen waren es aufs ganze Jahr gerechnet 314 Gewalttaten, 694 Eigentumsdelikte und 517 Sachbeschädigungen. Wie sind diese Zahlen einzuordnen?