Krieg in der Ukraine : Wie Saarländer Flüchtlingen helfen können – die wichtigsten Fragen und Antworten

Saarbrücken Die Landesregierung und die Kommunen im Saarland bereiten die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine vor. Dabei setzen sie auch auf die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger. Ein Überblick über die wichtigsten Telefonnummern, Adressen und Ansprechpartner.

Wo ist meine erste Anlaufstelle für Unterkunft und allgemeine Fragen als Ankömmling im Saarland?

Ich habe Freunde aus der Ukraine, die ich aufnehmen möchte. Darf ich das? Was sind die nächsten Schritte?

Sie können Ihre Verwandten und Bekannten, die aus der Ukraine flüchten, selbstverständlich bei sich aufnehmen. Menschen aus der Ukraine können visumsfrei (bis zu drei Monaten) nach Deutschland einreisen. Zur Klärung der weiteren Schritte (Verlängerung visumsfreier Aufenthalt, Asylantrag, Aufenthaltsstatus, gesundheitliche Versorgung, Sicherung des Lebensunterhalts, etc.) wird eine Kontaktaufnahme mit der Zentralen Ausländerbehörde in Lebach, Dillinger Straße 67, Telefonnummer (0681) 50 100, E-Mail-Adresse: zab@lava.saarland.de unter Angabe des Betreffs „Ukraine“ empfohlen.

Ich kann Wohnraum zur Verfügung stellen, an wen soll ich mich wenden?

Ihre Wohnraumangebote können Sie gerne per E-Mail an UkraineFluechtlinge@innen.saarland.de senden. Die Anfrage wird dann an die zuständige Stelle weitergeleitet. Dort erfolgt eine Koordinierung und Weiterleitung an die jeweils zuständigen Kommunen. Diese werden dann sicherlich im Bedarfsfall auf Sie zukommen. Sie können sich aber selbstverständlich auch jederzeit gerne unmittelbar mit Ihrer Kommunalverwaltung in Verbindung setzen.