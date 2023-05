Angriff mit Stahlkugeln Krankenwagen in Saarbrücken beschossen – das kam bei den Ermittlungen heraus

Der Angriff mit Stahlkugeln auf einen Krankenwagen des Malteser-Hilfsdienstes am 23. April in Saarbrücken-Malstatt stand offenbar nicht im Zusammenhang mit dem Rettungsdienst. Es war also wohl ein Zufall, dass die Acht-Millimeter-Geschosse den Krankenwagen trafen und kein anderes Fahrzeug. Davon geht nach jetzigem Stand der Zweckverband Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) Saar aus, wie Geschäftsführer Timm Mathis der SZ sagte. Mathis berief sich dabei auch auf Erkenntnisse der Polizei, die die Geschosse sichergestellt hatte.