Neuregelung wegen Coronavirus-Ausbreitung : Krankenschein per Telefon ab Montag möglich

Krankenschein per Telefon ab Montag möglich

Saarbrücken Die Sonderregelung, die im Mai ausgelaufen ist, wird nun wieder eingeführt, um die Praxen zu entlasten.

Wer an Erkältungssymptomen leidet, muss für einen Krankenschein vom morgigen Montag an nicht mehr die Arztpraxis aufsuchen. Die telefonische Krankschreibung, die bereits in der Anfangsphase der Corona-Pandemie bis Ende Mai galt, ist nun wieder möglich. Die Sonderregelung soll zunächst bis zum Jahresende gelten. Das hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) beschlossen, dem Vertreter der niedergelassenen Ärzte, der Kliniken und der gesetzlichen Krankenkassen angehören.