Kein Platz mehr auf Intensivstationen : Krankenhäusern droht Überlastung – Patienten aus Baden-Württemberg werden ins Saarland verlegt

Exklusiv Saarbrücken Den Krankenhäusern in Baden-Württemberg droht schon jetzt die Überlastung. Jetzt soll das Saarland helfen und zwei Intensivpatienten aufnehmen. Wo genau sie unterkommen.

Das Universitätsklinikum in Homburg und das Klinikum Saarbrücken sollen jeweils einen Schwerkranken versorgen. Denn in Baden-Württemberg droht Krankenhäusern die Überlastung. Deshalb sollen nun Patienten in andere Bundesländer verlegt werden.