Zwei Krankenhäuser vor Schließung oder Verkauf : CDU-Fraktion kritisiert Kreuznacher Diakonie für „Stochern im Nebel“ und „Vetröstung“

Das Evangelische Stadtkrankenhaus in Saarbrücken soll innerhalb weniger Monate geschlossen werden. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken/Neunkirchen/Sulzbach Wie geht es weiter mit dem Evangelischen Stadtkrankenhaus in Saarbrücken, was wird aus dem Krankenhaus in Neunkirchen, woher soll ein Rettungsschirm für Krankenhäuser kommen? Die teils desolate Lage einiger saarländischer Kliniken hat am Mittwoch den Sozial- und Gesundheitsausschuss des saarländischen Landtags beschäftigt.