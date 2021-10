Überraschende Entwicklung : Kramp-Karrenbauer und Altmaier verzichten auf ihre Bundestagsmandate

Update Saarbrücken Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier verzichten überraschend auf ihre Sitze im Bundestag. Für sie werden zwei jüngere CDU-Politiker aus dem Saarland nachrücken.

Die Entscheidungen wurden heute auf einer vom CDU-Landesvorsitzenden Tobias Hans kurzfristig einberufenen Pressekonferenz mitgeteilt. Sie sollen „ein Beitrag zum Generationswechsel in der CDU“ sein. Bei der Bundestagswahl konnten Kramp-Karrenbauer (59) den Wahlkreis Saarbrücken und Altmaier (63) den Wahlkreis Saarlouis nicht gewinnen. Beide kamen aber über die Landesliste in den 20. Deutschen Bundestag.

Schön und Uhl rücken nach

Jetzt rücken Nadine Schön (38) und Markus Uhl (41) nach, die auf den Plätzen 3 und 4 der Landesliste stehen. Beide gehörten schon dem letzten Bundestag an. Schön war eine der stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Uhl Mitglied im einflussreichen Haushaltsauschuss. Auf diese wichtigen Positionen will die CDU Saar offenbar nicht verzichten, wenn die CDU/CSU-Fraktion nach Bildung einer Ampel-Koalition in Berlin in die Opposition geht.

Peter Altmaier: „Partei braucht Neuanfang“

Für Altmaier und sie sei selbstverständlich gewesen, das Angebot zu machen, sagte Kramp-Karrenbauer. Die Partei brauche einen „inhaltlichen und personellen Neuanfang“, so Altmaier, der seit 1994 dem Bundestag angehört.„Zuerst Land, Partei und dann Person ist für uns kein leerer Spruch“, sagte Kramp-Karrenbauer. So etwas finde man im Bund und in anderen Landesverbänden eher selten, so Hans. Er sei stolz auf die Partei, wie sie in schwieriger Situation handle.