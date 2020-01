Kramp-Karrenbauer kündigt Gespräche zur Nordsaarlandstraße an

Ein Archivbild aus gemeinsamen Tagen im Saarland: Die frühere Ministerpräsidentin und heutige Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU, links) antwortete nun auf einen Brief von Saar-Verkehrsministerin Anke Rehlinger (SPD) zur Nordsaarlandstraße. Foto: dpa/Oliver Dietze

Saarbrücken/Berlin Wegen der Nordsaarlandstraße will Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) ab März in Gespräche mit dem Land einsteigen.

Das hat die frühere Ministerpräsidentin nach SZ-Informationen in einem Schreiben an die saarländische Verkehrsministerin Anke Rehlinger (SPD) angekündigt. Damit reagierte Kramp-Karrenbauer auf einen Vorstoß der Sozialdemokratin aus dem vergangenen August. Rehlinger zeigte sich auf Nachfrage unserer Zeitung erfreut über die schriftliche Mitteilung aus Berlin. „Ich stehe bereit, schnellstmöglich weitere Schritte zu gehen“, sagte sie.

Die Nordsaarlandstraße war 2014 gescheitert, weil sich eine Umfahrung der Kreisstadt Merzig als Lückenschluss nicht realisieren ließ. Denn der geplante Neubau der L 388 hätte den Standortübungsplatz der Bundeswehr in zwei Hälften geteilt. Das lehnten die Streitkräfte ab. Zwar prüfte das Haus von Rehlinger eine Alternativroute, die Querspange Mettlach. Aber die Nordsaarlandstraße als 37 Kilometer lange Verbindung zwischen der Autobahn A 1 bei Nonnweiler und der A 8 nahe Merzig-Schwemlingen blieb unvollendet.

Nach dem Amtsantritt von Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin regte Rehlinger eine erneute Prüfung an. Auch Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) führte laut Staatskanzlei „intensive Gespräche“ zu dem Bauvorhaben. Als Kramp-Karrenbauer im November auf Truppenbesuch im Saarland war, stellte sie überraschend eine Projektgruppe zur Nordsaarlandstraße in Aussicht. Saar-Regierungssprecher Alexander Zeyer bestätigte am Donnerstag, dass die Projektgruppe im März zum ersten Mal zusammenkommen soll.