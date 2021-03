ADFC-Erhebung : Saar-Kommunen laut Umfrage wenig fahrradfreundlich

Saarbrücken „Viel Schatten im Saarland“ sieht der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) nach einer Umfrage über die Fahrradfreundlichkeit deutscher Kommunen. Eine Gemeinde im Saarland belegte bei den Orten bis 20 000 Einwohner sogar bundesweit den letzten Platz.

Beim „Fahrradklima-Test 2020“ kamen elf Städte und Gemeinden aus dem Saarland in die Wertung. Einziger Lichtblick war Kirkel: Bei den Orten unter 20 000 Einwohnern belegte die Gemeinde mit der Schulnote 3,37 bundesweit Platz 54 von 418. Neunkirchen, St. Wendel, Völklingen, St. Ingbert, Saarlouis, Homburg, Merzig und Bexbach landeten in ihren Kategorien jeweils im hinteren Drittel. Schiffweiler belegte bei den Orten bis 20 000 Einwohner mit der Note 4,86 sogar bundesweit den letzten Platz. Saarbrücken kam bei den Städten mit 100 000 bis 200 000 Einwohnern auf Platz 33 von 41.

Gefragt wurde unter anderem nach Sicherheit und Komfort beim Radfahren sowie nach der Infrastruktur. Bundesweit beteiligten sich laut ADFC 230 000 Radfahrer an der Umfrage, im Saarland waren es 1400. Die Bestnote 1,96 in Deutschland erhielt Wettringen in Nordrhein-Westfalen.