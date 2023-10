„Ich bin, offen gesagt, wenig optimistisch“ Warum die Saar-Kommunen wohl nicht mehr auf eine Entschuldung zu hoffen brauchen

Jetzt soll es der Bundespräsident richten. In ihrer Verzweiflung wenden sich Rathaus-Chefs hochverschuldeter deutscher Städte – darunter auch Saarbrückens Bürgermeisterin Barbara Meyer (Grüne) – an das Staatsoberhaupt. Seine Signale an die Verantwortlichen im Bund könnten „den gordischen Knoten durchschlagen“, der derzeit die Entschuldung der Kommunen verhindert.