Unzufriedenheit mit Parteien Unabhängige Wählergruppen räumen in Saar-Kommunen ab – zum Teil mit spektakulären Ergebnissen

Über Jahrzehnte hinweg war Kleinblittersdorf eine sichere Bank für CDU und SPD. Lange kamen sie bei Gemeinderatswahlen dort zusammen auf 90 Prozent und mehr, für andere Parteien oder Wählergruppen blieb kaum Platz. Was sich am Sonntag in der 11 000-Einwohner-Gemeinde ereignet hat, ist deshalb umso bemerkenswerter. Die parteiunabhängige Wählergruppe „Wählbar Kleinblittersdorf“, die 2019 erstmals zur Gemeinderatswahl antrat, wurde mit 35 Prozent stärkste Kraft.