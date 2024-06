Kommunalwahl am 9. Juni im Saarland SPD und CDU treten überall an, kleinere Parteien mit weißen Flecken im Saarland

Saarbrücken · Bei der Kommunalwahl am 9. Juni treten im Saarland die großen Parteien in allen 52 Kommunen an. AfD, Grüne, Linke und FDP schaffen das nicht. In wie vielen Städten und Gemeinden sie zur Wahl stehen.

09.06.2024 , 08:28 Uhr

Am 9. Juni finden im Saarland Kommunalwahlen und Europa-Wahlen statt. Foto: dpa/Patrick Pleul

Von Daniel Kirch Chefkorrespondent Landespolitik