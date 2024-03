Unterstützerunterschriften Hürden für Parteien bei der Kommunalwahl im Saarland – was das für Wähler bedeutet

Mehr Parteien wollen künftig im Saarland die Politik mitbestimmen, als derzeit in den entsprechenden Kommunalvertretungen sitzen. Für die Gemeinde-, Stadt-, Orts- und Bezirksräte, für Kreistage und die Regionalversammlung in Saarbrücken schicken sie für die Wahl am 9. Juni ihre Kandidaten ins Rennen. Doch jene, die bislang kein Mandat haben, müssen dafür erst einmal die Voraussetzungen schaffen. Die ist an Auflagen gebunden, die einigen übel aufstoßen.