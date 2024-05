Kommunal- und Europawahl Zustellung von Unterlagen für Briefwahl kann im Saarland etwas länger dauern

Weniger als zwei Wochen vor der Kommunal- und der Europawahl im Saarland am 9. Juni können Wahlberechtigte bereits per Briefwahl abstimmen. Doch Briefwählerinnen und Briefwähler müssen auf ihre Unterlagen für den saarländischen Superwahltag unter Umständen länger warten. Denn neben Europa- und Kommunalwahlen werden an der Saar am 9. Juni auch etliche Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte neu gewählt.