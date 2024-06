Super-Wahltag im Saarland Stimmzettel, Ämter und 5-Prozent-Hürde – alle Hintergründe zur Kommunal- und Europawahl

Das ist Absicht. Nach Einführung der Direktwahlen 1994 stellte sich mehr und mehr heraus, dass sich das Interesse an den Direktwahlen in Grenzen hält, jedenfalls in größeren Städten und in den Landkreisen. Daher entstand im Landtag der Gedanke: Wenn alle Wahlen am selben Tag stattfinden, werden die Abstimmungen zu einem richtigen Ereignis, für das sich alle interessieren, und die Wahlbeteiligung steigt. Damit die Bürgermeister- und Landratswahlen zusammen mit den Ratswahlen (alle fünf Jahre) stattfinden können, musste die Amtszeit der kommunalen Wahlbeamten von acht auf zehn Jahre verlängert werden. Außerdem spart es Geld, weil zum Beispiel Wahlhelfer nur für einen Tag zu bezahlen sind.