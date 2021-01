Urteil in Detektiv-Affäre : Schneidewind bleibt vorerst suspendiert

Urteil in Detektiv-Affäre

Homburg/Saarbrücken Rüdiger Schneidewind (SPD) bleibt auch nach dem neuerlichen Urteil des Landgerichts suspendiert. Die Reaktionen in Homburg fallen unterschiedlich aus – wo mancher ein „gutes Urteil“ sieht, haben andere „gemischte Gefühle“.

Rüdiger Schneidewind (SPD) bleibt auch nach dem neuerlichen Urteil des Landgerichts suspendiert. Das teilte auf Anfrage das Innenministerium in Saarbrücken als Kommunalaufsicht mit. Die Suspendierung dauere so lange, bis das Urteil rechtskräftig sei, so der stellvertretende Pressesprecher des Ministeriums, Christian Stoll. Anschließend werde man die schriftliche Urteilsbegründung prüfen und dann neu entscheiden.