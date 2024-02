Opposition braucht klare Kante, aber ... Von kleinen Paschas bis wichtiger Ampel-Kritik: Merz auf einem schmalen Grat

Wer die deutsche Politik nicht erst seit Angela Merkel verfolgt, den kann die neue Schärfe in der politischen Debatte wenig schocken. Man begebe sich auf Youtube und suche nach Redeausschnitten der 70er Jahre. Da sprachen sich die Kampfhähne Franz-Josef Strauß, Herbert Wehner, Helmut Schmidt oder Helmut Kohl gegenseitig nicht nur die Befähigung, sondern gleich Anstand und Friedensfähigkeit ab. Die Opposition malte die Lage des Landes regelmäßig in düstersten Farben, Überzeichnen war Prinzip. Diese radikale Form des Dagegenseins blieb zuletzt eher der AfD vorbehalten – in Zeiten der großen Koalition unter Angela Merkel allemal.