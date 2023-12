Cancel-Culture-Debatte im Saarland Das Saarland hat jetzt zwei Affären

Die Absage der Candice-Breitz-Ausstellung war ein fataler Fehler. Denn der Eklat um die Stiftung Kulturbesitz lässt alle daran Beteiligten beschädigt zurück. Die Museumschefin, die überfordert und wenig standfest wirkt, die Kultusministerin, die in vorauseilendem Gehorsam die Konfliktvermeidungs-Strategie der Bundes-Kulturpolitik exerzierte. Doch selber denken und selber recherchieren hätte im Fall Breitz weitergeholfen. Das gilt auch für das Kuratorium, den dritten unrühmlichen Mitspieler. Das Gremium traf seine Entscheidung gegen Breitz vorschnell, mutmaßlich ohne fundiertes Wissen über sie. Doch auch das Minenfeld, das sich in Deutschland ob der aktuellen Debatte um Kunstfreiheit auftut, hatte entweder niemand auf dem Schirm oder die Situation wurde krass fehleingeschätzt. Dass alle miteinander in heller Sorge um den guten Ruf des Saarlandmuseums handelten, stimmt auswärtige Journalisten nicht gnädiger. „Unbedarft“ und „unreflektiert“ wirkt das Ganze auf sie.