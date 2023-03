Flüchtlinge Brandbrief von Jung spricht wichtiges Thema an, aber hat rassistischen Tonfall

Meinung | Saarbrücken/Friedrichsthal · Die Kritik des Friedrichsthaler Bürgermeisters Christian Jung (SPD) an der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung ist in der Sache richtig. Durch seinen zum Teil rassistischen Tonfall spielt Jung aber rechten Hetzern in die Hände und schadet dem wichtigen Anliegen der Kommunen, die bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise nicht alleine gelassen werden dürfen.

09.03.2023, 10:49 Uhr

Der Friedrichsthaler Bürgermeister Christian Jung (SPD) hat mit seinem „Brandbrief“ für Aufsehen gesorgt. Foto: Iris Maria Maurer

In der Sache hat der Friedrichsthaler Bürgermeister Christian Jung (SPD) recht: Die Bundesregierung lässt die Kommunen bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise im Regen stehen. Im Ton ist Jungs Brandbrief an den Bundeskanzler aber völlig daneben. Aussagen, die Kriegsflüchtlinge als „Massen zu uns strebender leistungsfähiger, aber nicht im besten Sinne leistungswilliger Menschen“ bezeichnen, sind klar rassistisch. Ob gewollt oder ungewollt übernimmt Jung damit die Sprache rechter Hetzer und erweist seinem wichtigen Anliegen einen Bärendienst.