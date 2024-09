„Saarland“-Plan Halbzeit für SPD-Alleinregierung: Vieles umgesetzt, doch Gefahr für SPD bleibt

Das Tempo, mit dem die SPD in Regierung und Parlament in der ersten Halbzeit nach und nach ihren „Saarland-Plan“ abgearbeitet hat, kann sich sehen lassen. Zentrale Versprechen wurden eingelöst, das sollte man nicht kleinreden. Allerdings fällt auch auf, dass der Plan hier und da Erwartungen geweckt hat, die sich als illusorisch erweisen. Das SPD-Wahlprogramm wurde erkennbar in der Erwartung geschrieben, dass man in einer Koalitionsregierung ohnehin nicht mehr daran gemessen werden wird. Dumm gelaufen.