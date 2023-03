Zwei große Irrtümer : Drei Jahre Corona im Saarland – wo wir falsch lagen und was wir lernen müssen

Spielplatzsperrung in Saarbrücken: Bei Corona haben vor allem die Kinder gelitten. Foto: BeckerBredel

Meinung Nach drei Jahren Corona ziehen Politiker und Experten in der Saarbrücker Zeitung Bilanz und gestehen auch Fehler ein. Aber was mit eigentlich mit den beteiligten Journalisten? SZ-Redakteur Ulrich Brenner zieht Bilanz – was gut lief und welche zwei großen Irrtümer er bereut.