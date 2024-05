Saar-Politik in Sorge nach Attacken auf Wahlkämpfer Das Land nicht den Falschen überlassen – wie wir auf Gewalt gegen Politiker reagieren sollten

Die Attacken auf den SPD-Politiker Matthias Ecke und Übergriffe auf andere Wahlkämpfer haben auch im Saarland zu Recht Besorgnis hervorgerufen. Anke Rehlinger (SPD) sprach von einem „Angriff auf die Demokratie“, Roland Theis (CDU) von einem „erschreckenden gesellschaftlichen Phänomen“, die Jusos brachten eine Solidaritätsdemo auf die Beine. Solche Zeichen sind wichtig. Denn da ist was am Rutschen. Schmierereien auf Wahlplakaten und Beleidigungen von Politikern gab es auch früher, beides war von Übel. Aber physische Gewalt in diesem Ausmaß erinnert eher an die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts. Wir müssen aufpassen, dass die Substanz unserer Demokratie nicht weiter beschädigt wird. Und dass die Menschen nicht aus Angst politisches Engagement meiden. Ohne sie funktioniert Demokratie nicht.