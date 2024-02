Er will das Saarland abschaffen Wieso Markus Söder erstmal vor seiner eigenen Haustür in Bayern kehren sollte

Was hat den Ministerpräsidenten des Freistaates denn beim politischen Aschermittwoch geritten, ohne Not die Existenz unseres schönen Saarlandes in Frage zu stellen? Abschaffen will Markus Söder unser Bundesland, und Bremen gleich noch dazu! Die Empörung war vorprogrammiert. Jetzt könnte man auf verbale Rache sinnen und (etwas kindisch) vorschlagen, das die Bundesrepublik stattdessen lieber Bayern abschaffen sollte. Das wäre jedoch müßig, denn: Das bekommt der CSU-Politiker – mit Unterstützung seines Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger von den Freien Wählern – schon ziemlich gut alleine hin.