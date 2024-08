Josts Bilanz der Spiele von Paris Das Beispiel Olympia: Warum die Saar-Politik zu oft überhöhte Erwartungen schürt

Die grandiosen Olympischen Spiele in Paris haben auch ins Saarland positiv ausgestrahlt – nicht nur weil viele die Chance genutzt haben, mit dem TGV schnell mal so zum Welt-Ereignis zu pendeln. Vor allem durch die Rolle des Saarbrücker Sportcampus für ausländische Sportler wurde die Landeshauptstadt ein wenig selbst Olympia-City. Und der kurze Besuch des Olympischen Feuers in Perl hat den Zusammenhalt in der Großregion und auch die saarländische Olympia-Geschichte betont. Das ist alles gar nicht so wenig.