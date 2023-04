Verbrechensbekämpfung Polizei-Reform im Saarland ist kein Luxus, sondern längst überfällig

Nach gut zwölf Jahren ist eine Neuorganisation des Sicherheitsapparates kein Luxus, vielmehr überfällig. Durch die andauernde Personalnot bei der Polizei klaffen Lücken in der Kriminalitätsbekämpfung und in den Inspektionen vor Ort. Innenminister Reinhold Jost (SPD) und sein enger Vertrauter Thorsten Weiler, Chef der Polizeiabteilung im Ministerium, sind daher gut beraten, wenn sie nach einer „schonungslosen Bestandsaufnahme“ teils verkrustete Strukturen in Stabsstellen und Referaten aufbrechen. Ein Teil der Vorarbeit dazu hat bereits Ex-Innenminister Klaus Bouillon (CDU) gegen Widerstände geliefert. Nachvollziehbar und logisch ist, wenn Doppelstrukturen in Präsidium und Ministerium aufgelöst werden. Ein mögliches Risiko birgt, wenn Fach- und Dienstaufsicht zumindest teilweise in einer Hand liegen.