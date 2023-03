Saarland startet Kampagne gegen Enkeltrick Ein schamloses Spiel mit Ängsten der Alten

Man nennt es Enkel-„Trick“. Dabei geht es um ein Verbrechen – perfide, bösartig. Wenn Menschen sich als Verwandte ausgeben, um Ältere mit Schockanrufen tränenreich um ihr Erspartes zu bringen, mag das juristisch als Betrug gelten. Tatsächlich ist es ein Anschlag auf die Seele der Opfer und elementare Werte des Zusammenlebens. Die Täter appellieren an alles, was uns wichtig sein sollte: Mitmenschlichkeit, Hilfsbereitschaft, Vertrauen. Und sie nutzen scham- und empa­thielos die Angst vor Einsamkeit, vor dem Verlust der Bindung an die eigene Familie und – besonders verachtenswert – die Altersdemenz jener Menschen aus, die sie unter Druck setzen. Hat der Betrug Erfolg, sind viele Opfer nicht nur finanziell in Not – es bleiben, wenn ihnen die Augen aufgehen, tiefe Verletzungen, die bis zum Suizid führen können. Viele Opfer schweigen auch aus Scham. Dabei gibt es dafür keinen Grund: Die Täter sind raffiniert, gerade wäre fast Bremens Ex-Bürgermeister Henning Scherf auf sie hereingefallen.